Cuore Segreto, questa sera all’Ambrosio in anteprima il primo corto di Aido

Sarà presentato questa sera alle 20.30 in anteprima al Cinema Ambrosio di corso Vittorio Emanuele II 52 il cortometraggio “Cuore segreto”, tratto dal libro dello scrittore Luca Vargiu. Un progetto nato nel 2021 grazie all’impegno di Aido (Associazione italiana donatori organi) Piemonte e delle Sezioni Provinciali di Asti, Cuneo e Torino, finanziato dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese.

L’amore, l’amicizia, il dolore, la gioia, le lacrime, i sorrisi, la vita e la morte si incrociano in questa storia toccante ed incisiva che – spiegano i vertici regionali di Aido Piemonte – “potrà dare un nuovo impulso nella divulgazione della cultura della donazione che ha bisogno di mezzi sempre nuovi per raggiungere più persone possibili orientandole ad una scelta consapevole verso il Si alla donazione”.

Dopo la proiezione un talk dove i protagonisti di questa avventura si racconteranno e risponderanno alle domande dei presenti e, inoltre, saranno presenti i volontari di AIDO Piemonte per illustrare l’importanza del cortometraggio nella mission di promozione della cultura della donazione di organi tessuti e cellule.

Per monitorare le iniziative collaterali all’uscita del cortometraggio è disponibile la pagina Facebook Cuore Segreto – The Short Film, Instagram cuoresegreto.film con il trailer del cortometraggio, informazioni in tempo reale sulla distribuzione del filmato, oltre che una presentazione dei protagonisti.

