Appuntamenti e iniziative a Nichelino

L’Amministrazione Comunale, attraverso gli Assessorati alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, e con la collaborazione della realtà locale Purple Room Music, promuove “Progetto 10042 – Interventi rivolti alla popolazione giovanile del Comune di Nichelino“, che ha come obiettivo la realizzazione di attività di contrasto al disagio dei più giovani.

Numerose le iniziative e le proposte previste fino a dicembre 2023: in particolare i giovani del territorio potranno accedere gratuitamente allo studio di registrazione di via Polveriera 22/b a Nichelino e partecipare ai diversi corsi, laboratori e percorsi in ambito artistico-musicale.

“𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝟭𝟬𝟬𝟰𝟮 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘦 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘪𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪, 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘦𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘯𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦, 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵𝘪 – raccontano il Sindaco 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗽𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼, l’Assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola e l’Assessora alle Politiche sociali 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗮𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼 -. 𝘐 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘯𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴𝘪𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥𝘪𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 2023″.

Per informazioni e iscrizione alle diverse opportunità: PURPLE ROOM MUSIC – 0110198740 – purpleroom.musictorino@gmail.com

JOIN US AT STUPINIGI SONIC PARK

Aperte le candidature per entrare a far parte del team di Sonic Park Stupinigi.

La ricerca è rivolta a giovani nichelinesi, con un’età compresa tra i 18 e 29 anni, da impiegare in occasione dei concerti in programma, nell’ottica di fornire un’opportunità formativa e di acquisizione di competenze con finalità occupazionali.

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURA 22 GIUGNO 2023

ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEI 7 CONCERTI (DAL 4 AL 13 LUGLIO 2023)

Accoglienza, Informazione, Supporto organizzativo

REQUISITI OBBLIGATORI:

– Età tra i 18 e i 29 anni

– Residenza a Nichelino

– Essere Disoccupato, Inoccupato o Studente lavoratore

– Motivazione

– Disponibilità in tutte le date degli eventi musicali, a partire dalle ore 17

REQUISITI PREFERENZIALI:

– Aver già svolto attività similari in passato

– Possedere un titolo di studio attinente all’attività da svolgere

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/1J2o6OdZREuYUATt1YeXLwTHYIxHO9H2KfIDBFxd7nOM/prefill

È prevista, inoltre, una chiamata per l’individuazione di n. 3 COORDINATORI del gruppo di giovani inseriti nell’iniziativa “Join Us At Stupinigi Sonic Park”, con un’età compresa tra i 25 e i 29 anni.

Le attività da svolgere in occasione dei 7 eventi musicali sono: Coordinamento del gruppo di giovani e rapporti con l’Ente organizzatore del Festival, Accoglienza, Informazione, Supporto organizzativo, Rapporti con l’Amministrazione Comunale.

Link alla candidatura per coordinatori: https://docs.google.com/forms/d/18ypBU3b5wJoGYp2GyI-PHhGXI94rZrMnqt3cAj07hGU/prefill

E…state in Città – Punto verde musicale

Dal 20 giugno al 27 luglio dalle 20.30, tornano le serate danzanti nei giardini antistanti il Centro sociale Nicola Grosa (via Galimberti 3) e si arricchiscono: oltre al ballo ci saranno anche momenti dedicati alla comicità. Ingresso libero. Info Centro sociale Nicola Grosa 011 6819740

Il calendario:

– 20/6/2023 Orchestra Niccolò e Jessica

– 26/6/2023 Riviviamo la musica dei Pooh con distribuzione di insalata di pasta

– 28/6/2023 Festival Talenti

– 04/7/2023 Banda Puccini

– 07/7/2023 Serata Comica direttamente da Colorado Luparia e Villata Show – Balli dei mitici di Bea

– 13/7/2023 Orchestra Miriam e Diego

– 20/7/2023 Balli e musiche del sud con i Lucanti e Controtempo

– 27/7/2023 Orchestra Silvano e Barbara

La riqualificazione di via Pateri

Incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza, mercoledì 21 giugno 2023 alle 18.30 al Quartiere Kennedy (piazza Madre Teresa), per il progetto di riqualificazione di via Pateri.

Interverranno:

Giampiero Tolardo, Sindaco di Nichelino

Giorgia Ruggiero, Assessora ai Lavori pubblici e alla Rete dei Quartieri

Francesco Di Lorenzo, Assessore allo Sport

Don Riccardo Robella

L’Ufficio Mobile della Polizia Locale fa tappa nei Quartieri

Fino a settembre, gli agenti del Nucleo di prossimità della Polizia Locale saranno presenti nei quartieri e nei parchi in orario pomeridiano (dalle 17.00 alle 19.00), a disposizione dei cittadini che potranno così segnalare eventuali problematiche legate al proprio quartiere.

I prossimi appuntamenti:

Giovedì 22/06 – Comitato Juvarra – Via XXV Aprile, 133 (17.00) e Giardini di via 1° Maggio (18.00)

Venerdì 30/06 – Comitato Bengasi – Via Bengasi, 20 (17.00) e Giardini di via Milano (18.00)

“La salute al centro – Come affrontare le problematiche legate alla terza età”

Proseguono gli incontri con i medici del territorio fino al 13 luglio. Sarà presente la Croce Rossa Italiana di Nichelino per fornire informazioni utili.

Lunedì 19 giugno alle 17.00 al Quartiere Castello (via F. Turati 4/10) il dott. Pier Bartolo Piovano parlerà di Psico-geriatria

Mercoledì 21 giugno alle 16.30 al Quartiere Kennedy (piazza Madre Teresa di Calcutta) la dott.ssa Carmen Bonino parlerà dei Rischi che possono causare incidenti cardiovascolari

Lunedì 26 giugno alle 18.00 al Centro sociale Nicola Grosa (via Galimberti 3), il dott. Giampiero Tolardoparlerà di Cefalea ed emicrania

Lunedì 3 luglio alle 17.00 al Quartiere Juvarra (via XXVAprile 127/129) il dott. Fabrizio Pulcini parlerà dicorretta alimentazione negli anziani

Mercoledì 5 luglio alle 17.00 al Quartiere Bengasi (via Bengasi 20) la dott.ssa Elisa Picardo parlerà dei problemi legati alla post menopausa

Mercoledì 12 luglio alle 17.00 al Quartiere Sangone (via Roma 16) la dott.ssa Roberta Monticone parlerà dell’importanza di una buona idratazione per prevenire le infezioni delle vie urinarie

Giovedì 13 luglio alle 17.00 al Quartiere Oltrestazione (via Gozzano 29) la dott.ssa Patrizia Mascarello parlerà delle Malattie degenerative

