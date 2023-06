Soccorritori aggrediti da esagitato che si scaglia contro un bus Gtt

Due operatori della Croce Rossa di Torino sono stati aggrediti da un paziente in piazza Sofia. I soccorritori intervenuti per un presunto incidente stradale, si sono imbattuti in un uomo alterato per uso di sostanze stupefacenti, si era scagliato contro un bus della linea 8 Gtt. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

