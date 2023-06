Incivili devastano dehors di un bar torinese

Brutto risveglio per il titolare che ha trovato il dehors del proprio bar letteralmente distrutto: le barriere in legno che lo separavano dalla strada, nella notte sono state spaccate e lanciate su sedie e tavoli. Il bar del Baffo in via Leini a Torino era stato danneggiato anche nel 2020 e nel 2021.

(foto di repertorio)

