Si ammala di meningite in Giappone, trasferita con volo di Stato muore a Torino

Una donna 53enne residente nel vercellese è morta a Torino dopo essere rientrata dal Giappone con un volo di Stato messo a disposizione dalla Farnesina. La signora si trovava in vacanza in Asia dove si è ammalata di meningite. Date le gravi condizioni è stata portata in Italia ma è deceduta all’arrivo a Torino.

