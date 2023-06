Una delegazione di Chieri in visita nella città romena di Fălticeni

Dall’8 al 12 giugno 2023

CHIERI INCONTRA FĂLTICENI

Approvato il patto di gemellaggio tra le due città

Dall’8 al 12 giugno, in occasione del festival “Giorni della cultura”, una delegazione di Chieri si recherà in visita a Fălticeni, città situata nel nord-est della Romania, nel distretto di Suceava.

La delegazione sarà guidata dal Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e composta dalla Consigliera comunale Daniela Sabena, delegata ai Gemellaggi e ai rapporti internazionali, dal Consigliere comunale Piercarlo Benedicenti e dalla Presidente dell’associazione culturale e sociale italo romena “Ovidio” Maria Boroianu.

Il Consiglio comunale di Chieri, in occasione dell’ultima seduta, ha approvato il patto di gemellaggio tra le due città.

Spiega la Consigliera Daniela Sabena: «Vent’anni fa il Comune di Chieri ha intrapreso un percorso volto a stabilire patti di gemellaggio con città straniere e di amicizia con città italiane. Attualmente, Chieri è gemellata con Epinal in Francia e Nanoro in Burkina Faso, e ha patti di amicizia con Adria in Veneto e Tolve in Basilicata. In tale contesto, il Comitato Gemellaggi organizza eventi, mostre, pubblicazioni, proposte di ricerca sulla storia e la conservazione delle tradizioni, nonché attività sportive. Al fine di consolidare il rapporto con la numerosa comunità romena che vive a Chieri, è in programma la firma di un patto di gemellaggio con Fălticeni, città che si trova in una zona della Romania da dove sono originari molti dei nostri concittadini. Nel mese di novembre dell’anno passato abbiamo ricevuto a Chieri una delegazione guidata dal Sindaco Gheorghe Catalin Coman e firmato una lettera di intenti che ha avviato il “percorso di amicizia” che porterà alla sigla ufficiale del Gemellaggio tra le due città, percorso che ora compirà un ulteriore passo in avanti in occasione della visita della nostra delegazione».

