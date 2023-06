Ultima di campionato! Torino-Inter

38esima giornata serie A

Torino-Inter

Stadio Olimpico Grande Torino

Ore 18.30

Sabato 3 giugno

Si chiude un altro campionato di serie A avvincente ed emozionante con la vittoria scudettata del Napoli,in largo anticipo,ma con ancora una qualificazione in Europa da decidere e chi sarà la terza squadra a retrocedere in serie B(assieme alla Cremonese ed alla Sampdoria)tra Spezia e Verona.

Per quanto riguarda Torino -Inter la gara assume un grande valore significativo soprattutto per i granata di Juric perché qualora vincessero,confermando l’ottavo posto in classifica e la Juventus venisse esclusa dalle competizioni europee per le note vicende giudiziarie,si spalancherebbero le porte della qualificazione in Europa con la partecipazione ai play-off della Conference League.Per l’Inter un ottimo test in vista della finale di Champions League contro il Manchester City sabato prossimo 10 giugno.

Formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Enzo Grassano

IL TORINESE