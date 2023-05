Una discussione per pochi spiccioli finisce a colpi di bottiglia sulla testa: due feriti

Ciò che era iniziato come una lite per questione di un debito di pochi euro si è rapidamente trasformato in una violenta rissa. La disputa, in centro città a Novara, ha visto coinvolte due persone che, impiegate bottiglie come arma, hanno causato lesioni a entrambi. I carabinieri sono stati chiamati ad intervenire per porre fine alla furiosa lite. Entrambi i contendenti sono stati fermati e successivamente soccorsi.

