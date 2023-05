Trionfo italiano! 3 squadre italiane in finale nelle 3 coppe europee

(non accadeva dal 1993/94): Inter in Champions League,Roma in Europa League,Fiorentina in Conference League.

Juve eliminata.

I risultati:

Semifinali

Champions League

Inter-Milan 1-0

Europa League

Bayer Leverkusen -Roma 0-0

Conference League

Basilea-Fiorentina 1-3

Le date delle 3 finali

Finale Champions League

Manchester City-Inter

Sabato 10 giugno 2023

Ore 21

Istanbul

Finale Europa League

Roma-Siviglia

Mercoledì 31 maggio 2023

Ore 21 Budapest

Finale Conference League

West Ham-Fiorentina

Mercoledì 7 giugno ore 21

Praga

Saranno 3 grandi partite in cui le squadre italiane avranno la grande opportunità di trionfare in tutte e 3 le competizioni.

Il calcio italiano è tornato a primeggiare in Europa a livello di club.

Ora tocca anche alla Nazionale Italiana del ct Mancini ritornare ai fasti del campionato europeo vinto nel 2021

Enzo Grassano

IL TORINESE