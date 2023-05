Chiuso per un mese il minimarket della “malamovida” di Vanchiglia

Trenta giorni di chiusura per un minimarket di via Balbo finito sotto la lente di ingrandimento della Polizia Locale e della Circoscrizione 7. Numerose le violazioni contestate: dal disturbo della quiete pubblica, al mancato rispetto delle disposizioni per la vendita degli alcolici e delle norme per la tutela dell’ambiente.

Durante i controlli, proseguiti per oltre un mese, gli agenti hanno scoperto che all’interno del locale, in spregio delle regole, venivano consumati cibo e bevande. Inoltre il forte rumore provocato dagli avventori nelle ore notturne durante questi ‘pasti non autorizzati’ comprometteva la vivibilità della zona.

IL TORINESE