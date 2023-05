Si terranno venerdì 19 maggio, alle 10 in Duomo a Cuneo i funerali di Giuseppe Arneodo, 57 anni. Era appuntato scelto dei Carabinieri in congedo e insegnava arti marziali a Cuneo. È mancato dopo tre anni di lotta contro un tumore. Fino al 2019 nell’Arma, aveva prestato servizio in Piemonte e in Liguria. Vasto cordoglio nella comunità locale dove era molto conosciuto. Lascia la moglie e due figli

