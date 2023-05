Ragazzo di 15 anni prende a calci e pugni 13enne per derubarlo

Un ragazzo di 15 anni di origine albanese, che risiede ad Alessandria ha tentato di estorcere denaro in modo minaccioso a un altro ragazzo di 13 anni, che si trovava in compagnia di alcuni coetanei nel centro della città piemontese. Nonostante la vittima si sia rifiutata di consegnare il poco denaro che aveva, il ragazzo albanese ha iniziato ad aggredirla fisicamente, colpendola con pugni e calci. Le indagini sono svolte dai carabinieri. Il 13enne è stato accompagnato in ospedale per controlli.

