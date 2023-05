Perseguita ragazza per sei mesi, minaccia il fidanzato di lei e tenta di investire il padre

E’ stato arrestato per stalking un 32enne che per sei mesi ha perseguitato una 20enne. Si tratta di un cittadino albanese residente a Novara, che inizialmente ha provato ad avvicinarsi alla giovane per avere un contatto. Essendo stato rifiutato, ha assunto atteggiamenti persecutori e violenti. Le ha ha lanciato addosso una sigaretta, l’ha bloccata in auto e l’ha costretta a fuggire. Ha minacciato il fidanzato e tentato di investire in auto il padre della ragazza. Il tribunale di Novara ha così condannato il 32enne per gli atti persecutori e minacce aggravate. L’uomo è finito in manette.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE