Zio spara in faccia al nipote per una vicenda di eredità

Una sparatoria è avvenuta ieri sera a Pinerolo, in provincia di Torino, con un tentato omicidio ai danni di C.R., 60 anni, colpito in faccia da un proiettile da suo zio, Luigi Serafini, 84 anni. L’anziano sembra abbia sparato a causa di una questione di eredità. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima trasportandola in elicottero all’ospedale. Pare che il proiettile abbia colpito l’uomo all’altezza della mascella.

IL TORINESE