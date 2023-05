Volley, presentate le Cev Champions League Super Finals del 20 maggio al Pala Alpitour

Presentate questa mattina nella Sala Colonne di Palazzo Civico le Super Finals della CEV Champions League in programma sabato 20 maggio, quando al Pala Alpitour si sfideranno le migliori quattro formazioni d’Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti.

“Siamo lieti di accogliere sotto la Mole le quattro migliori squadre europee per una giornata di sport che siamo sicuri sarà entusiasmante – ha detto il sindaco di Torino Lo Russo – . Con la CEV Champions League Volley Super Finals portiamo a Torino un altro grande evento sportivo e ne siamo davvero orgogliosi. I grandi eventi – ha proseguito – rappresentano un importante volano economico nella città e sono un prezioso veicolo di promozione oltre che uno stimolo per la pratica sportiva di base, soprattutto tra i più giovani».

La finale femminile sarà il derby di Istanbul tra la VakifBank di Giovanni Guidetti e di Paola Egonu e l’Eczacibasi Dynavit, mentre in campo maschile sarà il derby polacco tra Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel. Alle formazioni vincitrici andranno 500mila euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro.

Il 2023 sarà un anno speciale per la pallavolo italiana e torinese in particolare, visto che le Super Finals di Cev Champions League saranno il primo, grande appuntamento di un anno eccezionale: l’Italia organizzerà entrambe le rassegne continentali per nazionali, coinvolgendo nove città tra cui anche Torino in campo femminile.

IL TORINESE