Serie A, mercoledì in campo le torinesi

33esima giornata

Serie A

Mercoledì 3 maggio

Ore 18

Juventus -Lecce

Sampdoria-Torino

Turno infrasettimanale di campionato con le 2 squadre torinesi impegnate contro Sampdoria e Lecce,impegnate nella lotta per la salvezza,con i blucerchiati quasi retrocessi.Il tecnico granata Ivan Juric potrebbe cambiare qualcosa nella sua formazione e potrebbero tornare titolari Samuele Ricci e Wilfried Singo. La situazione dei due giocatori è differente:il secondo contro l’Atalanta è entrato in campo all’86’ al posto di Lazaro e sta disputando una stagione piuttosto deludente; il primo ha dovuto saltare alcune partite per problemi fisici.

Sul fronte bianconero la Juve arriva da 1 punto conquistato nelle ultime 4 gare.I 3 punti diventano fondamentali per poter conservare il terzo posto,valido per qualificarsi in Champions League.

Ci sarà Di Maria: l’argentino risponderà alla convocazione, salvo scenari differenti a poche ore dalla sfida. Anche Vlahovic è a posto: si candida ora a un ruolo da protagonista assoluto per ottenere la riconferma nella Juve futura.

Formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Milik. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All.: Juric.

Enzo Grassano

