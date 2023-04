TJF 2023, sabato 29 aprile: Eve Risser, Sarathy Korwar

Il concerto di Eve Risser rappresenta per il pubblico uno shock positivo. Al centro c’è un pianoforte verticale preparato con oggetti non ortodossi (senza svelare troppo…) e microfonato in modo originale, sul quale Eve Risser – forse la più originale delle jazziste francesi di oggi – ha forgiato un linguaggio strumentale personale, non ortodosso. Tutto lo strumento viene utilizzato per creare una vera e propria magia percussiva, ora minimale ora orchestrale. “Una mano per il ritmo, una per l’anima e i piedi per far festa”: così la Risser presenta il suo assolo. Solo la possibilità di essere spettatori del concerto ci può far capire quanto queste parole dipingono con esattezza la sua performance incantatoria, colorita, gioiosa.

ore 18.00 – TEATRO VITTORIA

EVE RISSER PIANO SOLO – “RÊVE PARTI”

Eve Risser, pianoforte preparato

Posto unico numerato : 7 euro

Sarathy Korwar è nato negli Stati Uniti, cresciuto in India e vive a Londra. Batterista, compositore e produttore è diventato una delle voci della nuova, frizzante scena inglese. Ha già lavorato a fianco di Kamasi Washington e Shabaka Hutchings. La sua musica mescola jazz e musica indiana, ma incorpora anche elementi hip-hop e di elettronica. Un ritmo ipnotico domina la sua musica, con sovrapposizioni a volte psichedeliche, su cui stupirsi e danzare. Il suo ultimo album Kalak (2021) sta ottenendo grandi consensi dalla critica internazionale che lo sta consacrando come uno degli artisti emergenti fondamentali.

ore 22.00 BUNKER

SARATHY KORWAR TRIO – “KALAK”

Alistair Macsween, sintetizzatori

Tamar Osborn, sassofoni

Sarathy Korwar, batteria, percussioni

Ingresso in piedi : 10 euro

BIGLIETTERIA:

c/o Urban Lab piazza Palazzo di Città 8/F

Da lunedì 6 marzo – lunedì/sabato 10.30/18.30 (chiusa lunedì 10 aprile) – aperta tutti i giorni da sabato 22 a domenica 30 aprile – tel. +39.011.01124777 – tjftickets@comune.torino.it

INTERNET: www.torinojazzfestival.it www.vivaticket.it

Il costo del servizio di acquisto è pari al 12% del prezzo del biglietto, con un minimo di € 1. Per i nati dal 2009 biglietti per tutti i concerti € 1,00. Se ancora disponibili i biglietti saranno posti in vendita 45 minuti prima dell’inizio dei concerti.

