A Caselette si inaugura uno studio cinematografico interno alla Scuola Secondaria

Quando il cinema va a scuola

Un progetto di film realizzato da una troupe di 50 ragazzi

Se c’è un mezzo espressivo che più degli altri si avvicina alla sensibilità delle nuove generazioni, è senz’altro il video. Guardare TikTok, Youtube, Instagram e serie TV ci impegna in media due ore al giorno, ma non siamo soltanto fruitori: la maggior parte dei ragazzi realizza i contenuti video che condivide sul web.

È dunque fondamentale, oltre che divertente, padroneggiare questo linguaggio da tutti i punti di vista. La scuola risponde a questo bisogno con progetti innovativi come “Ciak! Si gira…Il cinema come non l’avete mai visto”, che verrà presentato al pubblico mercoledì 3 maggio dalle 17.00 presso la Scuola Secondaria di I Grado di Caselette. Con l’occasione verrà inaugurato il nuovo Laboratorio Multimediale e Audiovisivo dell’Istituto, realizzato grazie a parte del finanziamento relativo al progetto “PNRR IC CASELETTE – Interactive Digit@l Classrooms” dedicato a implementare l’ambiente di apprendimento.

Lo spazio, che resterà a disposizione dei ragazzi, sarà dotato di tutto ciò che serve per realizzare un video o un podcast: luci, camere, proiettore, microfoni e addirittura un green screen.

Chi interverrà alla presentazione del 3 maggio potrà cimentarsi, sotto la guida del regista Mattia Furlan e del fotografo Matteo Nisticò, nella realizzazione di un contenuto audiovisivo, provando l’esperienza di chi sta dietro la macchina da presa.

Il progetto Ciak! Si gira…Il cinema come non l’avete mai visto, redatto da Roberto Cavalcante e proposto dall’Istituto Comprensivo di Casellette diretto da Beatrice Pisa, ha preso il via lo scorso febbraio con una serie di incontri nelle classi sulla storia del cinema e sul linguaggio filmico, arricchiti di esercizi pratici. Il percorso coinvolgerà, nei prossimi mesi, oltre 50 ragazzi degli Istituti Comprensivi di Caselette, Collegno III e Orbassano I, che insieme ai propri insegnanti di lettere, arte e musica scriveranno e realizzeranno un cortometraggio. A condurli tra i segreti della settima arte saranno il direttore artistico del progetto Sergio Cavallaro, insieme ad attori, sceneggiatori e altri professionisti del settore. La prima proiezione aperta al pubblico è in programma per il 4 luglio 2023.

“La nostra iniziativa ha ricevuto il finanziamento del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito – spiega Gianni La Malfa, Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’IC Casellette, e coordinatore del progetto. – Lo scopo è valorizzare le potenzialità degli alunni, sperimentando attività di cooperative learning, utili a favorire l’interazione costruttiva e l’attuazione di abilità sociali.”

Il tema scelto come filo conduttore dell’iniziativa è anch’esso molto vicino all’esperienza dei più giovani: il bullismo nelle sue varie forme. La riflessione sull’argomento, che sarà sviluppata dai ragazzi nel corso della scrittura e della produzione del film, prevede tappe di approfondimento come quella del 19 maggio al Teatro di Caselette. In quella occasione l’attore ed esperto di comunicazione Simone Faraon, dell’Associazione NuoveForme,porterà in scena lo spettacolo Tredicesimo Piano, incentrato sui pericoli del web e già protagonista di progetti di sensibilizzazione a cura della Polizia di Stato.

Anche questo evento, come la presentazione del 3 maggio, sarà aperto non sono agli studenti ma anche alle loro famiglie, nell’intento di mettere in dialogo diverse generazioni e l’intera comunità sui problemi dei più giovani, usando i loro linguaggi.

