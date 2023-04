Un utente Iren: “Perchè pagare ciò di cui non ho usufruito?”

LETTERA AL GIORNALE

Caro direttore,

sono un cittadino che usufruisce del servizio della fornitura di gas metano per l’utenza domestica da parte di Iren.

Il 19 febbraio 2023 ricevo, tramite mail, la bolletta del periodo dal 01 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Guardo la bolletta e rimango stupito dall’importo e quindi anche dai consumi. Non riuscivo a credere a cosa vedevo, mi avevano fatturato ben 410 Msc in più rispetto a quelli che avevo consumato.

Telefono al call center, spiego l’accaduto e con molta cortesia mi rispondono: “Non si preoccupi bloccheremo la fattura e nel mese di aprile, quando ci sarà la prossima fatturazione, se lei ci invia i numeri del gas che ha consumato le faremo la fattura giusta”. Io aggiungo: “le bollette sono domiciliate in banca devo bloccare il pagamento? La risposta è stata “Non si preoccupi annulleremo la bolletta ed anche il pagamento e non le verrà prelevato il danaro ma, per sicurezza vada in banca e blocchi il pagamento”. Cosa che ho prontamente fatto.

Per sicurezza il 19 febbraio 2023 compilo il modulo di reclamo che trovo sul sito del fornitore del gas, lo compilo scrivendo quanto è accaduto e lo invio tramite mail al servizio clienti. Lo stesso giorno decido di mandare loro anche una PEC.

Il 31 marzo comunico i numeri consumati, faccio il conteggio dei metri cubi e a distanza di 2 mesi dalla fattura incriminata i numeri consumati sono inferiori di ben 398 Smc.

In questi giorni attendevo la fattura con l’importo e i consumi reali… ma, sgradita sorpresa, il 22 aprile arriva la Raccomandata RR da parte dell’Iren.

Mi comunicavano che la fattura di febbraio non era ancora stata pagata, che era in mora e che, nel caso non la pagassi entro il 5 maggio ci potrebbe essere la sospensione della fornitura.

Telefono al call center e spiego l’accaduto. Spiego che – come è sempre stata mia consuetudine – era mia intenzione pagare le loro fatture ma, con l’importo che ho consumato e non quello in eccesso.

Mi dicono che devo pagarla e poi mi faranno lo storno con i conteggi giusti. Dico all’operatrice del call center: “Mi scusi per quale ragione dovrei pagare un importo sbagliato, tra l’altro più del doppio del consumo, per poi ricevere lo storno? Soprattutto perchè vi ho mandato la documentazione ed il reclamo ben 34 giorni prima di ricevere la raccomandata (cioè il giorno successivo al ricevimento della bolletta).”

La risposta è stata: “Perchè la pratica del blocco del suo pagamento non è stata attivata dai miei colleghi”. Replico “Ma è un errore ed anche una mancanza da parte vostra, perchè dovrei pagare un importo super sbagliato?”

L’operatrice mi ha risposto: “Lei paghi e poi le storneremo l’importo, anzi lo storno glielo abbiamo già mandato”. Io replico: “Non l’ho ancora ricevuto”. Lei: “Beh signore attenda ancora una settimana, che lo storno dovrebbe arrivarle, se poi non vuole pagare veda lei”.

Presso l’abitazione è installato un contatore che dovrebbe presumibilmente leggere i consumi in automatico.

Spero che il vostro prestigioso quotidiano pubblichi quanto ho scritto. Lo pubblichi perchè la gente sappia come lavora questa società fornitrice di energia.

Perchè l’Iren sappia e si renda conto del modo di agire o meglio non-agire che esiste all’interno dell’azienda. Avendo ricevuto 45 giorni fa la documentazione che ho inviato perchè non sono intervenuti per fare i giusti conteggi?

Tra l’altro non è la prima volte che ho problemi con l’Iren. Il contratto è stato stipulato a giugno ed è diventato attivo da agosto (sarà per le pratiche burocratiche). Alla stipula del contratto ho fornito a loro tutti i documenti, compresi quelli per la domiciliazione bancaria.

Le prime 2 fatture ho dovuto pagarle con altri sistemi, nonostante avessi mandato nuovamente i documenti. Solo a distanza di 6 mesi sono riusciti a farmi usufruire della domiciliazione bancaria. Non mi sembra un buon modo di agire nei confronti dei clienti/utenti.

Quanti giorni (o forse mesi) occorrono per rimediare agli errori commessi dalla società stessa?

E poi perchè dovrai pagare la mora e le spese della raccomandata (perchè presumo che mi verranno addebitate in bolletta) quando le negligenze e gli errori sono dell’Iren?

Nella mia mente c’è ancora un’altra domanda: viste le tempistiche fra quanti mesi riceverò le istruzioni per avere il rimborso? Chissà forse dovrò scrivere nuovamente ai quotidiani?

Spero che questo non sia un modus operandi ma che sia una situazione non ripetuta con altri clienti.

Grazie per la pubblicazione.

L. Giorio

