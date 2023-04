Colpaccio Toro!

31esima giornata serie A

Lazio-Torino 0-1. Ilic

Il Toro che non ti aspetti!

Voglioso,determinato,feroce su tutti i palloni e tecnicamente ottimo.Contro la Lazio terza in classifica e desiderosa di continuare il filotto di 8 vittorie consecutive,i granata giocano la partita perfetta,vincendo tutti gli scontri diretti, uno contro uno,in ogni zona del campo senza lasciare spazio agli uomini di Sarri.Una gara a viso aperto che i granata hanno portato a casa meritatamente i 3 punti salendo in classifica al decimo posto con 42 punti,a soli 2 punti dal Bologna ottavo a 44,una posizione che potrà risultare utile per qualificarsi in Europa,qualora la Juventus venisse nuovamente penalizzata.

Il rammarico dei granata è quello d’aver perso troppi punti contro squadre di bassa classifica e aver peccato di scarsa continuità.

Sabato contro l’Atalanta,in casa a Torino,serve vincere per continuare a sperare.

Enzo Grassano

IL TORINESE