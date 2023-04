ASSOLUTI BPER OPEN: TORINO CAPITALE ITALIANA DEI TUFFI

La piscina Stadio Monumentale di Torino si prepara ad accogliere atleƟ provenienƟ da 8 nazioni: da domani

al via tra i trampolini dell’imponente impianto di corso Galileo Ferraris, per il quindicesimo anno consecuƟvo,

i CampionaƟ AssoluƟ Open BPER di Tuffi.

Questo evento apre la possibilità agli azzurri di qualificarsi ai campionaƟ del mondo a Fukuoka (14-24 luglio).

Il programma prevede le eliminatorie dalle 9.30 e finali dalle 17 venerdì e sabato, eliminatorie alle 10 e finali

sincro dalle 11.15 domenica maƫna; gare trasmesse in direƩa e differita su Rai Sport e Raiplay2 nelle tre

giornate: venerdì 21 aprile Rai Sport dalle 18, sabato 22 aprile Raiplay2 dalle 18 e domenica 23 aprile Rai

Sport differita dalle 18.30.

Saranno 53 i tuffatori italiani presenƟ: 21 femmine e 32 maschi; 18 coppie sincro: 5 femminili e 4 maschili dai

tre metri, 2 e 5 dalla piaƩaforma e due dalla piaƩaforma mixed. Oltre agli atleƟ della nostra nazione,

traƩandosi di un campionato Open, il campionato vedrà in gara altre 7 nazioni: Finlandia, Georgia, Norvegia,

Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera. Gli atleƟ stranieri partecipanƟ sono 18 (11 femmine e 7 maschi) più tre

coppie sincro.

In occasione di questa edizione dei campionaƟ del 90esimo anniversario della piscina Stadio Monumentale,

progeƩata dall’architeƩo Contardo Bonicelli e consegnata nell’aprile del 1933, sarà presente anche la

campionessa Tania CagnoƩo. L’azzurra, argento e bronzo olimpico nel trampolino sincro e nei tre metri

individuali a Rio 2016, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi (oro da un

metro a Kazan 2015), la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera, sarà infaƫ tra le tribune

dell’impianto del capoluogo piemontese.

Non resta che darvi appuntamento a domani per Ɵfare i più grandi tuffatori italiani e del mondo!

