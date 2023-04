Rai a Torino, il Sindaco incontra le Organizzazioni Sindacali a Palazzo Civico

Incontro positivo quello di oggi pomeriggio a Palazzo Civico tra il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore al Lavoro Gianna Pentenero e le Organizzazioni Sindacali Rai sul futuro del centro di produzione torinese e sulle prospettive dell’azienda in città.

Il Sindaco ha ribadito il ruolo strategico della Rai a Torino anche a fronte del recente incontro con l’amministratore delegato dell’azienda Carlo Fuortes nel corso del quale ci sono state rassicurazioni sulle tre principali questioni affrontate: le funzioni corporate dell’azienda allocate in città; il tema immobiliare; le vocazioni della sede Rai di Torino come la cultura, la Tv per i bambini, l’innovazione e la divulgazione scientifica, in particolare sul tema della transizione ecologica.

“Per la Città – ha sottolineato il sindaco Lo Russo – la Rai rappresenta un punto di eccellenza e l’Amministrazione è al fianco delle Organizzazioni Sindacali affinchè la Rai continui ad avere un ruolo di primo piano nello sviluppo del territorio torinese e piemontese valorizzando le consolidate esperienze e professionalità”.

IL TORINESE