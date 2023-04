E con ogni probabilità un un infarto la causa della morte di Marco Iannucci, urologo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, 48 anni, sposato con tre figli.

Il dottor Iannucci era Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Urologia all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti con il massimo dei voti. Ha lavorato nelle Asl di Abruzzo e Marche, e da agosto 2008 era in servizio come Dirigente medico all’Asl di Vercelli.

