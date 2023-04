La Polizia Locale arresta per resistenza un parcheggiatore abusivo

Continuano i controlli della Polizia Locale sui parcheggiatori abusivi.

La scorsa mattina, durante un servizio di monitoraggio in abiti civili per la sicurezza del territorio effettuato nello stesso parcheggio di via Nizza adiacente la stazione di Porta Nuova che poco tempo fa aveva visto l’arresto di un uomo per il reato di ricettazione, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale hanno fermato due uomini che esercitavano abusivamente il mestiere di parcheggiatore abusivo.

Entrambi sanzionati amministrativamente per esercizio abusivo del mestiere di parcheggiatore, i due uomini sono stati accompagnati al Comando di via Bologna per gli accertamenti di rito, dove uno dei due ha opposto resistenza.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo, un egiziano di trent’anni con precedenti per ‘resistenza e ricettazione’ è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e successivamente condotto nela Casa Circondariale Lorusso Cutugno.

IL TORINESE