I risultati dei nuotatori piemontesi al Campionato Assoluto UnipolSai

ASSOLUTI UNIPOLSAI: CURTIS E GASTALDI CONQUISTANO IL PRIMO TITOLO ITALIANO ASSOLUTO, BENE

VETRANO E MIRESSI

Cala il sipario sullo Stadio del Nuoto di Riccione: si vanno a concludere le cinque giornate dedicate al

Campionato Italiano Assoluto UnipolSai. Cinque medaglie individuali ed un record nazionale per gli atleƟ

piemontesi in gara!

La prima medaglia di questa edizione dei campionaƟ porta la firma di Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN

Torino), il velocista di Moncalieri va a vincere l’argento nei 50 SƟle Libero con il crono di 22’’12.

Nei 200 SƟle Libero Femminili arriva il bronzo dell’olimpionica di Tokyo Giulia Vetrano (Rari Nantes Torino),

l’allieva di Marcello Onadi sale sul terzo gradino del podio col tempo di 2’00’’24.

Nella terza giornata è argento per Anita Gastaldi (Vo2 Nuoto Torino) nei 200 MisƟ, l’atleta allenata da Fabrizio

Clary conclude la sua gara in 2’11’’81.

Nella quarta giornata di gare c’è di nuovo Anita Gastaldi sul podio: la nuotatrice piemontese conquista il suo

primo Ɵtolo italiano nei 100 Dorso con una prestazione da 1’00’’92.

Non smeƩe di stupire la giovane velocista di Cuneo: Sara CurƟs (Team Dimensione Nuoto) nella finale dei 50

SƟle Libero lascia tuƫ a bocca aperta e si va prendere il Ɵtolo italiano frantumando il record Cadeƫ: 25’’14

si legge sul tabellone!

Non poteva mancare la medaglia d’oro nella gara regina del primaƟsta italiano della distanza Alessandro

Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino), il campione piemontese sale sul gradino più alto del podio col tempo di

48’’61.

In conclusione di campionato il quarteƩo del Gruppo SporƟvo Fiamme Oro, con Alessandro Miressi in

apertura, conquista il Ɵtolo italiano nella StaffeƩa sƟle Libero e polverizza il primato tricolore concludendo la

prova in 3’14’’60.

Tra i migliori risultutaƟ dei nuotatori piemontesi in gara troviamo sesto posto di Lorenzo AcƟs Dato (Sisport),

col tempo di 26’’67, nella finale Junior dei 50 Dorso.

Nella finale Junior dei 100 Rana, Giada Gorlier (AquaƟca Torino ì), va a vincere col tempo di 1’10’’47.

Lorenzo Cavedini (Centro Nuoto Torino) conquista la Finale A dei 200 Farfalla dove chiude in sesta posizione

con 2’00’’21.

Nei 400 MisƟ femminili arriva quarta in Finale B Eleonora Marra (Rari Nantes Torino) mentre nella finale A si

classificano rispeƫvamente quarta e sesta Francesca Fresia (AquaƟca Torino) e Giulia Vetrano (Rari Nantes

Torino).

Si classifica al quarto posto nella Finale Junior dei 50 SƟle Libero Lorenzo AcƟs Dato (Sisport), l’atleta

piemontese conclude la prova in 23’’23.

Nella staffeƩa SƟle Libero si va a classificare decima la formazione del Centro Nuoto Torino con Carola Valle,

Francesca Buongiorno, IsoƩa Anzanello e Irene Zanirato, il quarteƩo piemontese conclude con il tempo di

3’53’’47.

Nella finale B dei 50 Dorso Femminili Marina Biasioli (Centro Nuoto Torino) chiude in prima posizione con

28’’97. Ci sono poi tre piemontesi in Finale A di questa gara: Anita Gastaldi (Vo2 Nuoto Torino) quinta con

28’’55, Sara CurƟs (Team Dimensione Nuoto) sesta con 28’’70 ed infine Giada Gorlier (AquaƟca Torino)

seƫma con 28’’76.

Nella finale Junior dei 200 Rana femminili chiude in seconda posizione Giorgia Crepaldi (Libertas Nuoto

Novara) concludendo la prova in 2’33’’98, nella Finale B della stessa gara si classifica invece quarta Aurora

Venturi (Rari Nantes Torino) grazie al tempo di 2’32’’34.

Nella finale Junior dei 100 Rana maschili c’è la seƫma posizione di Nicolò Ruvolo (Rari Nantes Torino), l’atleta

piemontese conclude in 1’05’’02. Nella finale A di questa gara troviamo due atleƟ del Piemonte: si classifica

quinto Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) con 1’00’’80, mentre troviamo al seƫmo posto

Ludovico Blu Art ViberƟ (Centro Nuoto Torino) con 1’01’’00.

Nella staffeƩa 4×200 SƟle Libero Maschile arriva nona la formazione del Centro Nuoto Torino che vedeva

schieraƟ Simone Luccarelli, Lorenzo Cavedini, SanƟago Fernandez De Losada e Simone DuƩo, il quarteƩo va

a chiudere col tempo di 7’31’’45.

Nella finale Junior dei 200 MisƟ femminili troviamo in quarta posizione Eleonora Marra (Rari Nantes Torino)

che conclude la gara in 2’20’’65. Nella finale B di questa gara troviamo poi il seƫmo posto di Giulia Garofalo

(Rari Nantes Torino) con 2’19’’89. Nella finale A arrivano poi rispeƫvamente quarta e quinta, Giulia Vetrano

(Rari Nantes Torino) con 2’14’’90 e Francesca Fresia (AquaƟca Torino) con 2’15’’05.

Nella finale A dei 100 SƟle Libero Femminili c’è Sara CurƟs (Team Dimensione Nuoto) al quinto posto, la

velocista cuneese conclude la sua gara in 55’’12.

Nelle finale Junior dei 100 SƟle Libero si classifica sesto Lorenzo AcƟs Dato, l’atleta della Sisport va a chiudere

in 50’’87.

Nella staffeƩa MisƟ maschile la formazione del Centro Nuoto Torino (Simone Luccarelli, Ludovico Blu Art

ViberƟ, Simone DuƩo e SanƟago Fernandez De Losada) chiude in oƩava posizione con 3’43’’79. Nella staffeƩa

MisƟ femminile si classifica invece nona la Rari Nantes Torino con la formazione composta da Giulia Vetrano,

Aurora Venturi, Beatrice Demasi e Eleonora Marra che concludono col tempo di 4’14’’14.

Nella finale A dei 100 Dorso femminili si classifica al sesto posto l’atleta tesserata AquaƟca Torino, Giada

Gorlier, che va a chiudere la prova in 1’01’’77.

Nella finale Junior dei 200 Dorso troviamo in sesta posizione Marco Ruggiero (Centro Nuoto Torino) con il

crono di 2’06’’83.

Nella gara dei 200 Farfalla femminili ci sono due piemontesi in Finale B: seconda Deva CiliberƟ (Rari Nantes

Torino) con 2’14’’08 e seƫma Giulia Carofalo (Rari Nantes Torino) con 2’16’’81. Nella Finale A della stessa

gara si classifica oƩava Beatrice Demasi (Rari Nantes Torino) con un crono da 2’14’’38.

Sesta posizione nella finale Junior dei 200 Rana per Nicolò Ruvolo (Rari Nantes Torino), l’atleta va a concludere

la sua gara in 2’21’’80.

Nella finale B dei 200 Rana maschili al primo posto troviamo Luca Moni (Centro Nuoto Torino) con il tempo

di 2’15’’05. Nella finale A della stessa gara Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) va a chiudere col

tempo do 2’14’’53.

Nella finale Junior dei 50 Rana so classifica seƫma la nuotatrice della Vo2 Nuoto Torino, Ludovica Pavia, col

tempo di 33’’22.

Si classifica poi oƩava nella finale B dei 50 Rana femminili Giada Gorlier (AquaƟca Torino) col tempo di 32.80.

Nei 50 Rana Maschili, terzi parimerito in finale B Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) e Luca Moni

(Centro Nuoto Torino), mentre si classifica quinto in finale A Ludovico Blu Art ViberƟ (Centro Nuoto Torino)

con 27’’63.

Nella finale B dei 400 SƟle Libero si aggiudica la prova Giulia Vetrano (Rari Nantes Torino), la nuotatrice

piemontese conclude la sua gara in 4’12’’22.

In finale Junior dei 200 Dorso femminili si qualificano due atlete piemontesi: prima Giada Gorlier (AquaƟca

Torino) con 2’15’’93, mentre arriva quinta Giorgia Regruto Tomalino (Rari Nantes Torino) con 2’18’’91. Si

aggiudica poi la finale B di questa gara Francesca Fresia (AquaƟca Torino) chiudendo col tempo di 2’14’’48.

Nella finale Junior dei 50 Farfalla ad aggiudicarsi la prova c’è Sara CurƟs (Team Dimensione Nuoto) che chiude

col crono di 27’’55. Nella finale B di questa stessa gara arriva seƫma Carola Valle (Centro Nuoto Torino) con

il tempo di 27’’58.

