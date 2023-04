18 aprile 1990: Record tutto italiano, quattro squadre nelle finali europee!

Accadde oggi

È il caso di scriverlo”altri tempi” ma il 18 aprile del 1990,poco prima dei mondiali di calcio Italia ’90, è una giornata storica per il calcio italiano con ben quattro nostre squadre italiane finaliste nelle coppe europee. In Coppa dei Campioni il Milan vola in finale dopo aver eliminato il Bayern Monaco:la squadra di Berlusconi vincerà la coppa battendo il Benfica in finale.

In Coppa delle Coppe la Sampdoria va in finale battendo il Monaco;i blucerchiati vinceranno poi la coppa con i gol di uno strepitoso Vialli.

In Coppa Uefa le semifinali sono una sfida Italo tedesca con la Juve che batte il Colonia e la Fiorentina che supera il Werder Brema.

Finale tutta italiana con in bianconeri che superano i viola e conquistano la coppa.

Enzo Grassano

IL TORINESE