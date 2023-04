Rinviata gara-1 dei play-off per la morte di Julia Ituma

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 comunica che, in conseguenza del tragico evento che ha colpito la Igor Gorgonzola Novara e le sue giocatrici, e per doveroso rispetto del dolore dei familiari di Julia Ituma, in accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, gara-1 dei quarti di finale dei play-off in programma al PalaFenera domenica 16 aprile è stata rinviata a mercoledì 19 aprile alle ore 20,30. Gara-2 si disputerà invece al PalaIgor sabato 22 aprile alle ore 20,30.