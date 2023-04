Le squadre torinesi in campo domenica

30esima giornata serie A

Domenica 16 aprile

Ore 15

Torino-Salernitana

Ore 18

Sassuolo-Juventus

Ultima chiamata per i granata di Juric!Sfumata l’Europa si tratta di chiudere,almeno, dignitosamente questo campionato in cui i granata sembrano già in vacanza.La sfida al Grande Torino contro l’ambiziosa ed affamata di punti Salernitana, è delicata perché richiede la massima concentrazione dei padroni di casa che nelle ultime 8 giornate hanno invertito la rotta in campionato, perdendo ben quattro posizioni in classifica.

Sarà la volta buona per invertire la tendenza?

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Radonjic;Sanabria. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos;Dia. Allenatore: Sousa

In casa Juventus si respira aria d’ottimismo, nonostante i pesanti fardelli giudiziari che incombono sui bianconeri.La Juve di Allegri vola nelle coppe Italia ed Europa League,mentre in campionato occupa un dignitoso settimo posto con -15 punti di penalizzazione.

Contro il Sassuolo si cercherà la vittoria per salire più su in classifica e sperare nella restituzione dei punti che porterebbero la squadra bianconera in piena zona Champions League.

Formazioni

SASSUOLO 4-3-3

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

JUVENTUS 3-5-2

Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

Enzo Grassano

IL TORINESE