Curling: Mole2020 e Orsetti C.C. Pinerolo sul tetto d’Italia

Due titoli italiani e un terzo sfiorato (più varie altre medaglie) il lusinghiero bottino dei team piemontesi nelle finali Esordienti, Ragazzi e Mixed di curling andate in scena allo Stadio Olimpico di Pinerolo nello scorso fine settimana.

Partendo dai più piccini, nella foto in copertina, trionfo per il Curling Club Pinerolo nel campionato Esordienti, grazie al successo del team Orsetti (Simone Pirra, Gabriele Manzi, Sofia Audisio e Sara Giordan) sul Cembra 88 per 6-4, mentre il team Pinguini (Natalie Acunto, Diego Folco, Simone Iozzolino, Chiara Beretta e Sara Vincon) ha conquistato la medaglia di bronzo.

Nella categoria Ragazzi, argento per il team Ragazzi Mix dello Sporting Club Pinerolo (Allegra Grande,Loris Anselmo, Greta Aghemo, Letizia Carlisano e Rebecca Mariani), battuto 6-5 in finale dalla Dolomiti Fontel Scappin, mentre il Curling Club Pinerolo (Iacopo Dezzani, Giorgia Maurino, Nicolò Giordan e Matteo Vincon) ha chiuso soltanto in quarta posizione.

Podio interamente piemontese, infine, nel campionato Mixed che ha applaudito il successo del team Mole2020 (Arianna Losano, Alberto Pimpini, Barbara Gentile, Eugenio Molinatti e Amanda Bianchi) di stretta misura, 7-6, sul C.C. Pinerolo (Emanuela Cavallo, Davide Forchino, Roberta Tosel, Simone Gonin e Rebecca Dezzani). Terzo gradino del podio per la Virtus Piemonte (Manuela Matino, Marco Onnis, Denise Pimpini, Marco Pascale, Fabio Sola).

All’appello mancano ora soltanto i titoli della categoria Junior maschile e femminile che verranno assegnati a Cortina nel fine settimana di Pasqua: sul ghiaccio entrambe le formazioni dello Sporting Club Pinerolo, mentre le ragazze saranno chiamate a difendere i colori del Curling Club Pinerolo.