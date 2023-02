Agricoltura 100, terzo rapporto di Reale Mutua e Confagricoltura

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE SPINGONO LA CRESCITA

LE IMPRESE PIÙ SOSTENIBILI SONO LE PIÙ COMPETITIVE

Le imprese agricole sostenibili crescono più rapidamente in termini di fatturato e competitività. Lo dimostrano i dati del terzo Rapporto “AGRIcoltura100”, il più approfondito studio sulla sostenibilità del settore agricolo, voluto da Reale Mutua e Confagricoltura, presentato il 31 gennaio a Roma, a Palazzo della Valle.

La storica partnership tra Reale Mutua e Confagricoltura si concretizza nel sostegno a iniziative virtuose come “AGRIcoltura 100” che permettono di dare un contributo concreto allo sviluppo del settore primario, diffondendo consapevolezza e best practices in merito all’impatto generato da sostenibilità e innovazione sull’ambiente e sulla società. L’indagine è stata realizzata da Innovation Team, società del Gruppo Cerved, e ha coinvolto 2.806 imprese agricole di tutta Italia, 30% in più rispetto alla seconda edizione.

Tra le aziende premiate dal Presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, con la partecipazione del nostro past presidente Vittorio Amedeo Viora, attuale Presidente di Piemonte Agricolo s.p.a. nonché Consigliere Reale Mutua e Vicepresidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino, abbiamo:

Impresa Sociale Agricola Grow Up per l’imprenditoria femminile – Pinerolo

Grow Up è un’impresa agricola che adotta la tecnica dell’acquaponica, un modello di economia circolare che riduce drasticamente l’impronta ambientale. Grow Up ha impostato il proprio business model, partendo dalla produzione orticola e ittica, tramite la vendita diretta dei prodotti in azienda, attraverso una rete locale di esercizi di prossimità, gruppi d’acquisto con piattaforma online, grazie anche al network Arci e al Progetto Nutrire le Comunità. L’impresa sociale agricola Grow Up realizza inoltre servizi educativi didattici in convenzione con scuole, organizzazioni sociali e famiglie e offre servizi agrituristici, tra cui agricampeggio e servizi nel campo imprenditori: Costanza, Valentina e

Nicholas. L’attività si realizza in due storiche cascine di origine dell’agricoltura sociale in convenzione con enti del terzo settore e pubblica amministrazione. I soci di Grow Up sono tre giovani seicentesca immerse nella cintura verde urbana di Torino, in zona Mirafiori, e a Pinerolo.

Altre due imprese nostre associate si sono distinte per il loro livello di sostenibilità, entrando così nella top 100 della classifica di “AGRIcoltura100”:

Cantina della Serra – Piverone

Situata sul versante sud della collina morenica della Serra e fondata nel 1953 da un centinaio di Soci di Piverone e paesi limitrofi eccelle nella produzione di vini da uve Erbaluce, Barbera e Nebbiolo.

· Società Agricola Italian Cricket Farm srl – Scalenghe

Si tratta della più grande farm di insetti in Italia, in cui vengono allevati grilli (Acheta domesticus), tarme della farina (Tenebrio molitor) e caimani (Zophobas morio).

“Tre aziende del territorio torinese che si distinguono per risultati virtuosi in fatto di sostenibilità e con ottimi risultati anche riguardo a innovazione e competitività è motivo di grande soddisfazione” sottolinea Tommaso Visca, presidente di Confagricoltura Torino.