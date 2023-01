Coppa d’Africa: Storico! 26 gennaio 1992, la sequenza più lunga di rigori

Accadde Oggi

Il 26 gennaio 1992 è una data storica per il calcio. Quel giorno,di 31 anni fa, infatti, si assistette alla più lunga sequenza di calci di rigore per decretare il vincitore della Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio e Ghana.Siamo a Dakar, la finalissima termina sul risultato di 0-0 al 120′. La lotteria dei rigori, poi, fu interminabile: tutti i ventidue effettivi protagonisti in campo e panchina,portieri compresi, calciarono almeno una volta, con un solo errore a testa dal dischetto. L’errore del ghanese Baffoe al secondo turno di battuta, decretò la vittoria della Costa d’Avorio per 11-10.

Enzo Grassano