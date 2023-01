Un corso di vie ferrate per escursionisti e amanti della montagna

Se frequenti già il mondo dell’escursionismo, ma desideri avventurarti su percorsi più tecnici mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza…questo è il corso che fa per te! Programma: Sabato 18/02: attrezzatura ed equipaggiamento_sentieri attrezzati

Domenica 26/02: tecniche di progressione su vie ferrate

Domenica 05/03: fattore di caduta_tecniche di soccorso in ferrata

Domenica 12/03: utilizzo della corda come strumento ulteriore di sicurezza Scrivete a montagna.piemonte@uisp.it per maggiori info Oppure visita il nostro SITO Settore Montagna Uisp Piemonte primo calendario delle attività 2023 Corso vie ferrate per principianti

Corso alpinismo per principianti

Uscite mensili tra le vie ferrate tra le Alpi

Progetto: sali il tuo primo 4000!!

Stage di escursionismo a Cheverel (AO)

Raduno escursionistico a Oropa Le attività sono solo per i soci UISP con tessera valida per l’anno sportivo 2023 La prossima Uscita a Giaglione domenica 22 gennaio, in Val di Susa “ferrata delle Gorge”. Il livello di questo percorso è moderatamente difficile (non per principianti) e le temperature saranno basse, è quindi consigliato un abbigliamento adeguato, oltre alla normale attrezzatura da ferrata (prendete i ramponcini!). info → montagna.piemonte@uisp.it – whatsapp al 348.8568589