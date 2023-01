Dimentica le chiavi, si arrampica sul balcone ma cade e muore

E’ morto cadendo dal balcone del vicino al primo piano. Si era arrampicato nella notte, accortosi di avere dimenticato le chiavi di casa, un condominio di via Cardinal Massaia 66 a Torino. L’uomo, 68 anni, si è arrampicato sul lato di via Breglio ma nel passaggio da un balcone all’altro è caduto all’interno del cortile condominiale. È stato portato in gravi condizioni al San Giovanni Bosco dove e deceduto.