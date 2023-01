A Chieri “Voci dalla Memoria”

Attraverso parole e suoni, alla Biblioteca Civica prendono il via le iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”

Venerdì 20 gennaio, ore 17,30

Chieri (Torino)

Si parte in anticipo di una settimana, a Chieri, per celebrare come ogni anno il prossimo 27 gennaio, il “Giorno della Memoria”.

Il programma, organizzato dal Comune di Chieri presso la Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (via Vittorio Emanuele II, 1) è ricco e indubbiamente interessante. In agenda un reading musicale con letture da “Se questo è un uomo” di Primo Levi (Torino, 1919 – 1987) e dal “Diario” della scrittrice olandese vittima dell’Olocausto Etty Hillesum (Middelburg, 1914 – Oswiecim Polonia, 1943), a seguire incontri dedicati ad approfondimenti storici, in particolare sulle deportazioni in Italia e la presentazione di un libro illustrato per raccontare ai più piccoli la tragedia della “Shoa”. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.

Il via, venerdì 20 gennaio, alle ore 17,30, proprio con la presentazione del libro “Le matite sbriciolate di nonno Antonio”, a firma di Antonella Bartolo, con illustrazioni di Sara Mancuso (Edizioni “Didattica Attiva, Voglino”-Torino). Dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, il testo racconta la storia del capitano Antonio Colaleo e dei 650mila militari che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di collaborare con la Germania e vennero deportati nei campi del “Terzo Reich”. Due fratellini, Agata e Nicola, scoprono i disegni realizzati dal nonno durante la prigionia nei lager tedeschi. Insieme li guardano con curiosità, osservano le baracche e i campi circondati dal filo spinato, cercano di comprendere la difficile condizione dei soldati italiani internati: la fame, il freddo, la lontananza da casa. Ma nei campi era proibito disegnare. Nonno Antonio trova, però, un modo: spezza le matite, sfila le mine colorate, le sbriciola nelle tasche e le nasconde fino alla fine della prigionia. Introducono l’incontro Pina Pertusio e l’editore Cristina Voglino. Interviene Antonella Bartolo.

Venerdì 27 gennaio, alle ore 10,30, commemorazione ufficiale presso la “Stele”, realizzata dall’artista chierese Sivio Vigliaturo, a ricordo del secondo cimitero ebraico di Chieri (in funzione dal 1830 al 1878 ca.), in via Nostra Signora della Scala al civico 43.

Sempre venerdì 27 gennaio, alle ore 21, la sala conferenze della “Biblioteca” ospiterà il reading musicale “Voci dalla Memoria”, con lettura di pagine tratte da Primo Levi e da Etty Hillesum. Voce narrante, l’attrice Elena Zegna, mentre la pianista Eliana Grasso e il flautista Ubaldo Rosso eseguiranno brani di Joseph Sulzer, Friedrich Gernsheim, Sergej Rachmaninoff, Fernand Halphen, Alexandre Guilmant, Albert Kellermann, Maurice Ravel e Max Bruch.

In chiusura, mercoledì 1 febbraio, alle ore 21, Bruno Maida, docente dell’Ateneo torinese, terrà la relazione “1943. L’avvio delle deportazioni dall’Italia”. L’incontro, introdotto da Enrico Manera, fa parte del ciclo di appuntamenti dedicato al “Calendario civile” promosso dal Comune di Chieri in collaborazione con “Istoreto-Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea”.

Come ogni anno, inoltre, l’associazione “Carreum Potentia” organizza nella giornata di domenica 29 gennaio una visita guidata alla “Chieri ebraica”, con partenza alle 15,30 da piazza Umberto (Info: 388/3562572, info@carreumpotentia.it )

“Il 27 gennaio, il ‘Giorno della Memoria’ – sottolinea Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri – è una delle date fondamentali del nostro calendario civile. È il Giorno in cui ricordiamo la Shoah, la vergogna delle leggi razziali, le colpe e le complicità del nostro Paese che si alleò con i nazisti. È il Giorno in cui commemoriamo e onoriamo le vittime dei lager, scomparse a milioni nel buco nero più profondo della Storia. Come ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ‘Giorno della Memoria’ ci invita ‘a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la conoscenza, l’informazione e l’educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e solidale’”.

Per info: tel. 011/9428400 o biblioteca@comune.chieri.to.it

g.m.

Nelle foto:

– Biblioteca Civica

– Cover “Le matite sbriciolate di nonno Antonio”

– Alessandro Sicchiero