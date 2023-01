Minaccia i poliziotti e li prende a calci e sputi

Uno straniero e’ stato arrestato per resistenza e lesione personale aggravata a pubblico ufficiale. Una delle scorse notti la Squadra Volante è intervenuta in un esercizio pubblico nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Vercelli per la segnalazione di una lite tra due persone. Uno dei due, marocchino, alla vista degli agenti ha iniziato ad urlare e ad inveire contro di loro. Mentre i poliziotti stavano per condurlo in Questura per gli accertamenti, ha iniziato a insultare e minacciare e si è lanciato contro i poliziotti con ginocchiate, pugni e sputi. Condotto in Questura ha proseguito con la sua condotta aggressiva, venendo così arrestato per resistenza e lesione personale aggravata.

NOTIZIE DAL PIEMONTE