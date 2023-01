Bomaki dona 5 cene solidali a Milano e Torino

Iniziativa in collaborazione con Caritas

Grande successo per l’iniziativa natalizia “We share delicious happiness” della catena di ristoranti nippo–brasiliani Bomaki, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e con la Caritas diocesanadi Torino

500 pasti offerti in cinque cene solidali tra Milano e Torino: è questo il risultato dell’iniziativa benefica di Natale lanciata e promossa da Bomaki, format di cucina nippo-brasiliana con 10 sedi tra Milano e Torino, in collaborazione con il Refettorio Ambrosiano, progetto sociale di Caritas Ambrosiana con l’obiettivo di offrire cibo a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa “We share delicious happiness” prevedeva che – dal 7 al 30 dicembre – per ogni menù di Natale, Gift Card e Xmas Box acquistata dai clienti, Bomaki donasse un pasto composto da chirashi di pollo e cheesecake al mango.

La prima donazione di 80 pasti è avvenuta a Milano il 5 gennaio, presso il Refettorio Ambrosiano di piazzale Greco, frequentato ogni giorno in media da 80 persone senza dimora. Le consegne continueranno ogni giovedì per le prossime settimane dei mesi di gennaio e febbraio.

Bomaki è solidale dal 2013 con iniziative di charity realizzate con diversi enti e preannuncia generosi contributi in virtù della collaborazione appena avviata con Caritas.

“Il progetto messo in atto dalla Caritas insieme al Refettorio Ambrosiano ci sta molto a cuore e per questo prevediamo di continuare la nostra collaborazione anche in futuro” commenta Jeric Bautista, chef di Bomaki.

BOMAKI

Bomaki è un luogo caratterizzato dal riuscito connubio tra innovazione e creatività che dà vita ad intriganti ed inusuali combinazioni di sapori. Fusione rappresentata anche dal nome che unisce bom (buon in brasiliano) e maki (il goloso roll della cucina giapponese) per definire al meglio l’anima di un format nato dal 2013. L’attenzione nella ricerca e nella lavorazione degli ingredienti contraddistingue tutti i piatti di Bomaki, una vastissima scelta di roll, temaki, burritos, tartare, e ancora il Tataki di salmone e la Cheesecake alla frutta esotica.

Quello di Bomaki è un progetto che non si limita all’ambito enogastronomico: i fondatori del format hanno anche aderito al Sustainable Restaurant Program e ottenuto la certificazione Friend of the Sea, che prevede la promozione di buone pratiche di consumo ecosostenibile del prodotto ittico, sostenendo attività di pesca e acquacoltura certificate, ed inoltre Bomaki è anche plastic free, e tutti gli elementi del packaging per il servizio di Delivery sono in materiale bio-compostabile. Il format può ora contare su 9 locali dislocati su Milano (Porta Venezia, Sempione, Foppa, Sanzio, CityLife, Porta Romana e Corso Garibaldi) e Torino (Murazzi e Carignano).