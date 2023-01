Crescere in Città, da settembre quasi 4mila iscritti e oltre mille tra laboratori, corsi ed eventi. Al via la seconda fase

Al via, da oggi martedì 10 gennaio alle ore 14 e fino a venerdì 27 gennaio alle ore 18, la seconda tranche di iscrizioni al Catalogo Crescere in Città www.comune.torino.it/crescere-in-citta/. Realizzato da ITER (Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile), il catalogo consiste in una raccolta di attività educative e formative per bambine, bambini e adulti, promosse dal Comune di Torino, dai Centri ITER e da musei, istituzioni culturali, enti pubblici e privati, atenei e associazioni del territorio.

Sono ben 77 i nuovi corsi, laboratori ed eventi attivati a partire da oggi e fruibili nei centri ITER – Scuola Centro Civico di Via Bardonecchia 34, Centro ReMida di Via Modena 35, Centro Cultura Ludica di Via Millelire 40, Laboratorio musicale Il Trillo di Via Manin -, che sono il frutto di un percorso partecipato di coprogettazione tra ITER e 14 Enti del Terzo Settore iniziato nel mese di ottobre e finalizzato proprio ad ampliare l’offerta formativa dei Centri. In generale, le proposte presentate all’interno del catalogo ammontano ad oltre 1000, tutte suddivise per fascia d’età, ente proponente e filoni tematici, tra gli altri la sostenibilità ambientale, la conoscenza della Costituzione, la cittadinanza inclusiva e digitale.

La prima fase di iscrizione, avvenuta tra settembre ed ottobre, mostra il grande successo del progetto: più di 3mila e 800 prenotazioni, di cui 3mila 550 provenienti dalle classi e altre 268 per la formazione degli adulti.

L’altra principale novità riguarda le nuove collaborazioni, a partire dalla partecipazione alla programmazione di Democrazia Futura (nuova sezione di Biennale Democrazia) in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, e l’avvio di una partnership con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino in occasione della manifestazione VICINI – La Scienza per la Città al Valentino.

Si confermano, invece, i laboratori e giornate all’insegna dell’immersione nella natura di Cascina Falchera (dopo la sperimentazione dello scorso anno) e Un giorno all’Università, il progetto realizzato in collaborazione con gli Atenei torinesi che offre la possibilità alle scuole primarie e secondarie di primo grado di partecipare a numerosi percorsi educativi ed esperienziali proposti dai vari Dipartimenti.

“Crescere in Città è ormai un pilastro, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità educante e per l’intera città. Tutte le iniziative messe a disposizione all’interno del catalogo rafforzano e arricchiscono la rete che collega le istituzioni scolastiche al territorio” afferma l’Assessora alle Politiche Educative Carlotta Salerno. “In questo modo continua il percorso che mira a rendere la scuola perno e punto di riferimento per tutta la comunità, anche tramite l’ampliamento dell’offerta formativa in coprogettazione con il Terzo Settore e le nuove collaborazioni in atto con Democrazia Futura e il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università. È anche attraverso queste attività e laboratori che Torino si conferma Città Educativa nel senso più intrinseco della parola, attenta a cogliere e affrontare le nuove sfide dell’apprendimento”.

“Grazie alla partnership avviata con Iter, Biennale Democrazia, in vista della sua ottava edizione (Torino, 22-26 marzo 2023), approfondisce il suo storico rapporto di collaborazione con le scuole torinesi” dichiara Gabriele Magrin, Biennale Democrazia “e inaugura la sezione Democrazia Futura che, tra ottobre 2022 e marzo 2023, offre percorsi formativi e di espressività a giovani non solo delle scuole superiori (70 classi), ma anche, per la prima volta, delle scuole primaria e secondaria di primo grado (85 classi)”.