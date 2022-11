Uomo in fin di vita vicino alla stazione dei bus

Nei pressi della stazione dei bus di Largo Pastore a Novara ieri è stato trovato un uomo di 53 anni in fin di vita. Lo ha soccorso il personale del 118 ed è stato rianimato, intubato e portato in ambulanza in rianimazione all’ospedale Maggiore. Si è trattato di un principio di ipotermia, ed è possibile che l’uomo sia stato colpito da malore.

NOTIZIE DAL PIEMONTE