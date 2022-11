Pokerissimo Juve! Verona-Juventus 0-1

14^ giornata di campionato serie A

Kean 60′

Juventus a forza 5! i Bianconeri di Max Allegri conquistano la quinta vittoria consecutiva, mantengono ancora la porta inviolata ed entrano in maniera perentoria in zona Europa Champions League.Non è stata una gara facile per la Juve: infatti sono state numerose le occasioni del Verona ma nessuna sfruttata, al quale l’arbitro Di Bello aveva anche assegnato un rigore (contatto in area tra Bonucci e Verde), cancellato dopo aver rivisto l’azione al Var. Al 92′ rosso diretto per Alex Sandro, che ha atterrato Lasagna lanciato a rete.

Domenica lo scontro diretto,a Torino,contro la Lazio con in palio 3 punti pesanti:i biancocelesti sono terzi in classifica,i bianconeri quarti.

Tabellino

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Hien, Dawidowicz (33′ st Gunter), Ceccherini; Terracciano, Sulemana (20′ st Veloso), Hongla, Doig (20′ st Lazovic); Lasagna, Kallon (27′ st Verdi); Djuric (33′ st Henry). A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Depaoli, Cabal, Ilic, Praszelik, Tameze. Allenatore: Bocchetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli (18′ st Miretti), Locatelli (18′ st Paredes), Rabiot, Kostic; Kean (24′ st Di Maria), Milik. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Soulé. Allenatore: Allegri.

Enzo Grassano