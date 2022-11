Toro spuntato: Bologna-Torino 2-1

13esima giornata serie A

Lukic(T)

Orsolini e Pusch(B)

Nessun salto di qualità per il Toro sconfitto a Bologna,granata spuntati che perdono nuovamente l’attaccante Pellegri per un infortunio alla caviglia al 4’minuto,quindi la partita perde la sua fisionomia d’impostazione d’attacco da parte del Toro.

Dopo esser passati in vantaggio con Lukic che calcia bene un rigore,i granata hanno il demerito di non aver cercato il colpo del ko ma solo la volontà di mantenere il risicato vantaggio.

Nel secondo tempo i cambi del Bologna fanno la differenza:gl’ingressi di Orsolini e Soriano ispirati da un monumentale Arnautovic portano i felsinei a segnare 2 gol ed a ribaltare,così,la gara a proprio favore.

Per i granata di Juric solo ombre in una gara che dovevano vincere per salire di più in classifica e dare continuità alle ultime belle vittorie contro Udinese e Milan ed invece ripiombano nel grigiore generale con l’Europa che si allontana sempre di più.

Enzo Grassano