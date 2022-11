Un uomo di 46 anni è rimasto incastrato con l’intero braccio in un water “alla turca” per cercare di recuperare un dente che aveva perso all’interno di una discoteca di via Stradella a Torino.

Il personale ha dato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Reale di Venaria.

I soccorritori hanno sradicato il bagno per liberarlo, lavorando per ore. Poi l’uomo è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco per accertamenti medici.