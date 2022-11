Toro e Juve alla riscossa!

13esima giornata di serie A

Domenica 6 novembre

Ore 12.30

Bologna-Torino

Ore 20.45

Juventus -Inter

Granata e bianconeri in ripresa ed alla riscossa in questo campionato anomalo che riserverà grosse sorprese,vista la sospensione per 50 giorni dovuta al mondiale in Qatar che prenderà il via domenica 20 novembre.

Il Torino di Juric sarà in campo all’ora di pranzo,di domenica,contro il Bologna.

Un Toro in netta ripresa e rinfrancato dalle 2 vittorie consecutive,ottenute contro Udinese e Milan,giocando davvero bene.

I bianconeri di Max Allegri cominciano a vedere la luce in fondo al tunnel della crisi:almeno la qualificazione in Europa League è stata ottenuta, disputando una buona gara,seppur sconfitta di misura,contro il Paris Saint Germain.

Arriverà l’Inter in piena forma in una partita che si preannuncia avvincente ed aperta ad ogni risultato.

Formazioni

Bologna -Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Medel; Orsolini, Sansone, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Lykogiannis, Kasius, Moro, Dominguez, Ferguson, Aebischer, Soriano, Zirkzee, Vignato Indisponibili: Bonifazi Squalificati: –

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric A disposizione: Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, Adopo, Garbett, Seck, Vojvoda, Radonjic, Karamohx Indisponibili: Aina, Berisha, Ilkhan, Sanabria Squalificati: Linetty

Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic Milik. All. Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Enzo Grassano