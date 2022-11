Treno della memoria per 7 leinicesi tra i 18 e i 25 anni

Un viaggio nella storia, ma anche nell’attualità

Il Comune coprirà per ciascun partecipante 355,00 €, mentre a carico delle famiglie resteranno 55€: il viaggio durerà otto giorni tra gennaio e marzo 2023

Leini, 4 novembre 2022 – Saranno 7 i giovani leinicesi tra i 18 e i 25 che potranno partecipare all’edizione 2023 del Treno della Memoria: per inviare le candidature c’è tempo fino al prossimo 23 novembre.

Il progetto “Treno della Memoria 2023” è composto da due fasi separate e distinte:

a) il Percorso di Formazione che si svilupperà in un ciclo di appuntamenti composto da quattro incontri (in presenza o in modalità online) nel periodo compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023. Gli incontri hanno come obbiettivo quello di fornire un background generale storico del periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei Totalitarismi fascisti europei (momenti di formazione accademica e laboratoriale), di favorire la conoscenza tra i partecipanti al progetto e sono propedeutici al viaggio. b) il viaggio di otto giorni con bus granturismo che prevede la visita di Berlino, di Cracovia ed in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di Sachsenausen o Ravensbruck e di Auschwitz-Birkenau e che si svolgerà – salvo cause di forza maggiore – tra i mesi di gennaio e marzo 2023.

Per la partecipazione è richiesto:

– residenza nel comune di Leini;

– regolare documento valido per l’espatrio (quale C.I. valida per l’Espatrio o Passaporto) in corso di validità per i sei mesi successivi al viaggio e tessera per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea.

Per iscriversi è necessario:

– impegnarsi a partecipare a tutti gli eventi formativi previsti, prima, durante e dopo il viaggio;

– inviare una mail all’indirizzo a protocollo@comune.leini.to.it, indicando come oggetto “Domanda partecipazione Treno della Memoria 2023 – Comune di Leini”, allegando la distinta di pagamento della quota di partecipazione;

– versare una quota di partecipazione di € 55,00 direttamente all’Associazione Treno della Memoria mediante un bonifico sull’IBAN IT 30 E 02008 01104 000103958110 con causale “COMUNE DI LEINI – LEINI – PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2023”.

Il Comune di Leini, sosterrà la restante parte della spesa per formazione, viaggio e pernottamento pari ad € 355,00. Restano a carico dei partecipanti le spese per il vitto.

INFORMAZIONI

COMUNE DI LEINI:

– Uff. Cultura e Politiche Sociali – V. Ricciolio 43 (Villa Chiosso) Tel. 011 99 86 384

E Mail cultura @comune.leini.to.it

– Informagiovani – V. Volpiano 8 (Villa Violante) Tel. 011 99.86.368

E Mail biblioteca.informagiovani@comune.leini.to.it