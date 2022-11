Operaio suicida. La figlia gli era stata allontanata

Si è ucciso un operaio 44 enne del Canavese. Il suicidio, sostengono familiari e amici, sarebbe stato causato dall’allontanamento dalla figlia. L’uomo dopo la separazione non ha più potuto incontrare come prima la figlia e ciò l’avrebbe influenzato. Raccontava a tutti il suo dramma e promuoveva iniziative per modificare le leggi sui padri separati.