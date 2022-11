Alle Molinette asportato tumore di 70 chili, pesava più della paziente

A Torino, all’ospedale Molinette della Città della Salute, come anticipato dal quotidiano la Repubblica, nel corso di un intervento che non ha precedenti, una giovane donna è stata operata per l’asportazione dalle ovaie di una massa tumorale benigna del peso di oltre 70 chili, più di quanto pesa la stessa paziente. “In letteratura non risulta alcun precedente di massa tumorale asportata di tale peso – comunica la Città della Salute – Il tumore riempiva tutta la pancia della paziente fino ad arrivare ai polmoni, così da non farla respirare”. La donna è stata salvata.