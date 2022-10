Disegna il tuo cavallo, il concorso più divertente dell’anno

1° Novembre/15 Dicembre 2022

il 1° novembre inizia il concorso più divertente dell’anno riservato a tutte le bambine e tutti i bambini del Piemonte che potranno così dare libero sfogo alla loro fantasia disegnando il “loro” cavallo e cercare di vincere i bellissimi premi in palio!

Al cavallo, animale nobile e bellissimo al quale l’uomo deve i traguardi che ha raggiunto, dedichiamo questo concorso di disegno riservato alle alunne ed agli alunni sino ai 14 anni compiuti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Piemonte.

Partecipare è facilissimo: sul sito https://www.clubcavalloitalia.it/concorso-disegna-il-cavallo/ tutte le informazioni, i premi per i vincitori, per le insegnanti e per le scuole, il Regolamento Ufficiale e il Bando Ufficiale!

Per ogni informazione inviate una e-mail a: info@passionecavallo.it

Noi rispondiamo sempre a tutti.