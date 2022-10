Anticiclone africano, a fine ottobre è ancora estate

Nel mese di ottobre in Piemonte si sono registrati 3,5 gradi in più della media: è stato l’ottobre più caldo degli ultimi 65 anni.

Le previsioni confermano che l’anomalia durerà fino al 1° novembre.

L’alta pressione di matrice nordafricana si estende sul bacino occidentale del Mediterraneo fino all’Europa centrale e favorisce tempo stabile e soleggiato per i prossimi tre giorni, con massime in pianura sui 22 ° gradi e punte di 24-25; la quota dello zero termico è su valori estivi, oltre i 3500 metri. Da metà della prossima settimana la fase anticiclonica dovrebbe terminare.