Calcio: una questione irrisolta, di UFO!

Accadde oggi… curioso!

Siamo a Firenze, è il 27 ottobre del 1954, la partita Fiorentina-Pistoiese viene disturbata dall’apparizione di misteriosi oggetti volanti sopra la città. Gli occhi di pubblico e giocatori sono tutti rivolti al cielo e l’arbitro, non sapendo che fare, sospende addirittura l’incontro! è la prima,ed unica,gara della storia del calcio sospesa… per Ufo! E di cosa si è trattato? Mistero:ancora oggi non esiste una spiegazione a giustificare quel fenomeno. Per la cronaca, la partita fu poi ripresa e terminò 6-2 per la squadra viola.

Enzo Grassano