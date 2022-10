Halloween in Borgata Lesna!

La Borgata Lesna, quartiere periferico di Torino situato nella Terza Circoscrizione, torna protagonista con la festa di Halloween.

Il 27 OTTOBRE alle ore 17:30 nel

GIARDINO di VIA OZIERI

ci sarà La CACCIA AL DOLCETTO

ed a seguire la super MERENDA

dedicata a tutte le bambine ed i bambini di ogni età accompagnati da una persona adulta.

Il 31 OTTOBRE dalle ORE 17:30 alle 19 il rituale magico DOLCETTO O SCHERZETTO?

Passeggiando per le vie della Borgata,presso tutti i negozi, facilmente individuabili ed aderenti all’iniziativa,saranno messi a disposizione dolcetti a volontà ed,ATTENZIONE anche qualche scherzetto!

Per informazioni e prenotazioni ecco la mail

loscatolino@gmail.com

Questa bellissima Iniziativa è organizzata da Lo Scatolino Teatro in collaborazione con la Bocciofila di Borgata Lesna,Il Comitato spontaneo di Quartiere Lesna ed I Commercianti di Borgata Lesna che hanno aderito all’iniziativa.La Terza Circoscrizione ha aderito all’iniziativa dando il suo patrocinio.

Enzo Grassano