26 ottobre 1863: nasce il calcio!

Accadde oggi

Oggi è una data storica per il nostro amatissimo calcio:infatti il 26 ottobre del 1863, a Londe,venne fondata la Football Association, prima federazione calcistica nazionale che unificò definitivamente il regolamento.Vennero decise le regole fondamentali,per esempio con quale parte del corpo non si doveva colpire la palla:il nuovo statuto indicò chiaramente che la sfera doveva esser giocata solo con i piedi e il gioco con le mani venne permesso solo al portiere nel momento in cui era necessario catturare un pallone decisamente indirizzato verso la porta, come su un calcio di punizione diretto.

Enzo Grassano